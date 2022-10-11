Председатель комитета по международным отношениям сенатор-демократ Роберт Мендес заявил, что будет выступать против новых продаж оружия и сотрудничества в сфере безопасности с Саудовской Аравией в ответ на сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+. Сенатор считает, что проведенное Эр-Риядом решение снизить квоты сразу на 2 млн баррелей в сутки «поможет финансово поддержать» войну России в Украине.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении, объем которого соответствует 2% мирового спроса, в прошлую среду. В реальности с рынка может уйти менее 1 млн баррелей в сутки, поскольку многие страны, включая Россию, не выбирают действующие квоты. Тем не менее, цена нефти выросла к концу недели почти до $99 за баррель Brent. В начале октября нефть стоила около $85.

Мендес заявил, что постарается заблокировать любые новые договоренности о сотрудничестве с Саудовской Аравией, пока та «не пересмотрит свою позицию по отношению к войне в Украине». Королевство приобретает у США оружие на миллиарды долларов и планирует продолжать закупки.

По словам Мендеса, своим заявлением он отреагировал на массированные обстрелы гражданских объектов в Украине, которые в понедельник провела Россия. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было выпущено 87 ракет и 26 беспилотников. Погибли 14 человек, 97 были ранены.

Мендес, как сообщает Bloomberg, заявил:

«Невозможно играть по обе стороны конфликта. Либо вы поддерживаете остальной свободный мир в попытке остановить военного преступника и не дать ему насильственно стереть с карты целую страну, либо вы поддерживаете его. Королевство Саудовской Аравии выбрало второе, приняв ужасное решение, продиктованное экономическим эгоизмом».