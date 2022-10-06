Разведслужбы Соединённых Штатов считают, что взрыв автомобиля в Московской области, в результате которого в августе нынешего года погибла дочь праворадикального философа Александра Дугина Дарья, мог быть покушением, одобренным представителями властей Украины. Об этом — со ссылкой на не названных по имени американских чиновников — пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, украинские представители, узнав об оценке разведслужб США, продолжают отрицать причастность Киева к убийству Дугиной. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что для Киева организация покушения на Дугину не могла иметь ни стратегического, ни тактического смысла.

Американские представители утверждают, что Соединённые Штаты не имели никакого отношения к взрыву, они не предоставляли украинской стороне никакой информации для подготовки покушения и не знали о том, что оно готовится. Если бы они об этом знали, они бы выступили против. Также, как утверждается, Соединённые Штаты после гибели Дугиной высказали украинским представителям своё недовольство. В США считают, что подобные покушения не приближают окончание войны, но при этом могут вести к эскалации, в частности к организации Россией покушений на украинских лидеров.

Некоторые представители спецслужб США считают, что целью покушения мог быть сам Александр Дугин, а не его дочь. Собеседники New York Times не сказали, какая именно украинская структура могла стоять за подготовкой покушения, а также знал ли президент Владимир Зеленский о его подготовке.

Отмечается также, что в Вашингтоне, который делится с Украиной разведданными, были недовольны тем, что украинские спецслужбы не всегда делятся с США своими планами.