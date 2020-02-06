В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса

Санитарные власти США пока не рекомендуют американцам носить маски в связи со вспышкой коронавируса в Китае, сообщила на брифинге для журналистов директор Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям США, доктор Нэнси Мессонье.
«Наши действия направлены на то, чтобы попытаться замедлить распространение вируса и получить время для дополнительной подготовки. Поскольку сейчас риск для жителей Америки низкий, то мы не рекомендуем американской публике использование масок для лица в повседневной жизни», — сказала Мессонье на телефонном брифинге для журналистов.
Она также предостерегла против предрассудков против лиц азиатской наружности из-за боязни заразиться вирусом. О подобных случаях ранее сообщали СМИ.
«В целом для американской публики нет никаких причин бояться людей азиатской внешности в нашем обществе», — подчеркнула Мессонье.(РИА Новости)
| 2020-02-06T21:54:10+00:00 7 февраля 2020, 00:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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