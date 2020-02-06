В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса

«Наши действия направлены на то, чтобы попытаться замедлить распространение вируса и получить время для дополнительной подготовки. Поскольку сейчас риск для жителей Америки низкий, то мы не рекомендуем американской публике использование масок для лица в повседневной жизни», — сказала Мессонье на телефонном брифинге для журналистов.