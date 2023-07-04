В США Федеральное управление гражданской авиации выдало разрешение на разработку и испытание первого электроавтомобиля, который может и летать и ездить по дорогам.

Калифорнийский стартап Alef Aeronautics Inc, получивший разрешение на испытательные полеты, утверждает, что его детище под названием Alef Model A является первым летательным автомобилем, который также может ездить по автодорогам и парковаться как классический автомобиль, передает Голос Америки.

Model A сможет вертикально взлетать и приземляться. Автомобиль, вместимостью, один-два пассажира, сможет преодолевать расстояние до 320 км по земле и 180 км по воздуху.

При этом на дороге Model A не сможет развивать скорость больше 40 км/час. «Предполагается, что если человеку нужно передвигаться быстрее, он прибегнет к полету», – прокомментировали в Alef Aeronautics.

Стартап рассчитывает начать продавать такие машины к концу 2025 года по цене $300 тыс.

Ученым умам уже давно не дает покоя идея о летающих автомобилях. И уже длительное время они ведут разработку таких машин. Однако пока ни одна из них не увенчалась успехом, поскольку пока мы не видим у себя над головами трасс из летящих автомобилей. Хотя прототипы летающих машин время от времени представляют. Так, в марте 2017 года на именитом автосалоне в Швейцарии представили летающий автомобиль.

Когда речь заходит о летающих автомобилях сразу вспоминается небезызвестный Фантомас.