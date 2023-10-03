Россия вновь готовится провести испытания ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» — одного из пяти видов «чудо-оружия», создание которых президент Владимир Путин анонсировал в 2018 году.

Для пуска экспериментальной ракеты с неограниченной дальностью, которую в США прозвали «летающим Чернобылем», готовится полигон в Арктике, сообщает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки от Sentinel Hub.

В зоне испытаний, пишет NYT, замечены самолеты воздушной разведки США, а пилотам выдана рекомендация избегать опасного района: она действует с 31 августа и с тех пор неоднократно продлевалась, последний раз — до 6 октября. «Зоной временной опасности» объявлена часть акватории Баренцева моря близ полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.

В начале августа в район полиона также прибыли два спецсамолета «Росатома», которые используются для сбора данных о ракетных пусках.

Испытания «Буревестника», который, по задумке, может быть оснащен как ядерными, так и неядерными боеголовками и проектировался как оружие ответного удара в ядерной войне, станут как минимум 14-ми с презентации ракеты.

Предыдущие попытки пуска закончились неудачно: по данным американской разведки, ракете ни разу не удалось пролететь больше 35 км, самый долгий ее полет длился всего две минуты, а один из тестов обернулся трагедией.

В 2019 году «Буревестник» рухнул в Баренцево море, а во время миссии по его извлечению произошел взрыв, в результате которого погибли 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове. Облако радиации, возникшее в результате инцидента, накрыло Северодвинск и долетело до стран Скандинавии.

Летом 2020 года спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить опасные испытания сомнительной разработки. «Это не что иное, как летающий Чернобыль», — сетовал он, выступая в Сенате: помимо ядерной боеголовки ракета имеет на борту ядерное топливо, может оставлять за собой радиационный «выхлоп» при полете, а ее падение чревато загрязнением местности.

С 2019 года достоверных сведений о новых испытаниях «Буревестника» не было, но мнение экспертов о ней не изменилось. «Это экзотика, причем опасная в период испытаний и разработки», — сказал NYT Дарил Кимболл, исполнительный директор Ассоциации по контролю за вооружениями.

По его мнению, стать частью ядерной триады «Буревестнику» в ближайшее время не суждено. Даже при успешном пуске пройдут годы, прежде чем ракета будет готова к «операционному развертыванию», говорит Кимболл. (moscowtimes.ru)