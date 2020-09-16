В США разработали первый тест на COVID-19 для домашнего применения

Две американские компании объявили о создании первого экспресс-теста на COVID-19 с применением искусственного интеллекта, который можно проводить в домашних условиях за 15 минут.
Занимающаяся диагностикой компания Cellex разработала тест на антигены, для которого пользователь должен ватной палочкой взять мазок из носа, а после поместить эту палочку во флакон с буферным раствором. Вслед за этим капли из флакона помещаются на тест-кассету, которая определит вирусную нагрузку в образце. Узнать свой результат можно будет, сфотографировав свой экспресс-тест: приложение, разработанное стартапом Gauss, использует искусственный интеллект, чтобы в течение 15 минут считать результат и сообщить пользователю, болен ли он коронавирусом.
«Быстрый, надежный, недорогой и простой в использовании тест на антигены, проводимый домашних условиях, значительно сократит передачу вируса, особенно среди бессимптомных пациентов, и позволит людям с отрицательными результатами заниматься повседневными делами», — говорится на сайте компании Gauss.
Компания отмечает, что это первый тест, который можно будет провести полностью в домашних условиях, не отправляя образцы в лабораторию. При этом, по данным портала Axios, в компании Cellex заявляют, что чувствительность теста к положительному результату на COVID-19 составляет около 90%, к отрицательному — около 100%.
Тест может поступить в продажу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на его экстренное использование. Цена такого теста пока не известна.(РИА Новости)