В США разработали первый тест на COVID-19 для домашнего применения

«Быстрый, надежный, недорогой и простой в использовании тест на антигены, проводимый домашних условиях, значительно сократит передачу вируса, особенно среди бессимптомных пациентов, и позволит людям с отрицательными результатами заниматься повседневными делами», — говорится на сайте компании Gauss.

Компания отмечает, что это первый тест, который можно будет провести полностью в домашних условиях, не отправляя образцы в лабораторию. При этом, по данным портала Axios, в компании Cellex заявляют, что чувствительность теста к положительному результату на COVID-19 составляет около 90%, к отрицательному — около 100%.