Бывший президент Колумбии Альваро Урибе приговорён к 12 годам домашнего ареста за давление на свидетелей и мошенничество.

73-летний политик стал первым бывшим президентом в истории страны, осуждённым за преступление. Ему также запрещено занимать государственные должности и назначен штраф в размере 578 000 долларов США.

Урибе, который настаивает на своей невиновности, заявил судье в Боготе, что намерен обжаловать приговор. Он утверждает, что дело направлено на то, чтобы «уничтожить голос демократической оппозиции».

Он занимал пост президента с 2002 по 2010 год и остаётся популярным в Колумбии, несмотря на обвинения в сотрудничестве с правыми военизированными группировками для борьбы с левыми повстанцами — обвинения он отвергает.

Бывшего президента признали виновным по двум пунктам обвинения в деле о давлении на свидетелей, которое длилось около 13 лет.

Два заключённых бывших боевика дали показания о том, что бывший адвокат Урибе, Диего Кадена, предлагал им деньги за свидетельства в пользу Урибе.