В США рассказали о способности России коррумпировать мировой спорт

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал новость о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов на два года от международных соревнований, передает сайт организации.

Напомним, в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентcтво (WADA) отстранило Россию на четыре года, но Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию, которая рассматривалась в CAS со 2 по 5 ноября.

«Россия объявила о своей победе. Они правы, учитывая их способность коррумпировать мировой спорт и обманывать антидопинговую систему», — сказал Тайгарт. (Газета.Ру)