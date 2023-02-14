Соединенные Штаты не располагают какими-либо доказательствами того, что три неопознанных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве Северной Америки на прошлой неделе, являлись разведывательными аппаратами.

Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

«У нас нет никаких свидетельств или чего-либо, что указывало бы на то, что данные три объекта были частью программы шаров-шпионов Китая, или на то, что они определенно выполняли сбор разведывательных данных», — сказал он.

Отметим, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что неопознанные шары над США – это признак активизации разведки Китая и России против стран альянса.