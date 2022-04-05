В Пентагоне подтвердили, что недавно США провели успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin.

По информации Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США, речь идет о ракете концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), которая в ходе запуска развила скорость более 5 махов, поднялась на высоту порядка 12 километров и пролетела около 550 километров.

В Пентагоне отметили, что этот пуск стал вторым успешным испытанием ракеты в рамках данной программы.

Ранее о тайных испытаниях США гиперзвуковой ракеты сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне. По словам собеседника канала, чиновники не рассказывали об этих испытаниях, опасаясь эскалации отношений с Россией.

По словам источника, тестовый запуск был осуществлен в середине марта перед поездкой президента США Джо Байдена в Европу для участия во внеочередном саммите НАТО и во встрече G7. (gazeta.ru)