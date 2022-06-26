В США снизилась популярность Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные глобальной исследовательской компании YouGov.

Как показало проведенное недавно исследование, сейчас лишь 45% американцев воспринимают герцогиню Сассекскую «положительно или в каком-то смысле положительно».

Комментируя эти данные, эксперт по королевским делам Нил Гардинер предположил, что одной из причин снижения популярности Меган Маркл является тот факт, что она по-прежнему сохраняет за собой аристократический титул.

«Многие американцы недоумевают, почему она до сих пор герцогиня Сассекская, хотя она так часто высказывается против монархии», — объяснил он.

Эксперт отметил, что в США популярность герцогов Сассекских снижается так же, как и в Великобритании, и это падение продолжится.

«Королеву просто обожают в США, равно как и принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую», — отметил он. (Газета.Ру)