В США оценили новые договоренности между Арменией и Азербайджаном

Договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном станут первым шагом на пути к долгому перемирию в Карабахе. Об этом РИА Новости заявил бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.

Он назвал объявленное сторонами перемирие «очень воодушевляющим шагом». «Следующий шаг — более широкая дискуссия о том, как сохранить настоящее, более постоянное прекращение огня», — добавил Кавано.

Он выразил надежду, что на следующей неделе в Москве начнутся более оживленные переговоры, а со временем можно будет сосредоточить обсуждение не только на прекращении огня, но и на разрешении конфликта. «Это не придет быстро. Очень тяжело создать компромиссное решение после столь интенсивных боевых действий», — заключил он.

Ереван и Баку договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня — 12:00 10 октября. Конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах (lenta.ru)