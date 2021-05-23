Глава Евросовета Шарль Мишель согласился обсудить на саммите ЕС в понедельник последствия инцидента с самолетом в Минске и возможные санкции, сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс.

«Глава Евросовета завтра поставит вопрос о насильственной посадке самолета Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции также будут обсуждаться на этой встрече», — говорится в сообщении.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Беларуси сообщили, что основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.