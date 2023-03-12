Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс опроверг в воскресенье сообщение главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что Иран и США достигли первичных договоренностей об обмене заключенными. Об этом Прайс сообщил агентству Associated Press.

Он назвал новость «еще одной особенно жестокой ложью, которая только усугубляет страдания семей» заключенных в Иране граждан США. «Мы безостановочно работаем над освобождением трех незаконно задержанных американцев в Иране, — заявил Нед Прайс. — Мы не остановимся, пока они не воссоединятся со своими близкими».

Совет национальной безопасности Белого дома в отдельном заявлении также назвал новости об обмене «ложными», передает Associated Press.

В Иране на данный момент под стражей находятся три гражданина США — Эмад Шарги, Морад Тахбаз и Сиамак Намази. По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, власти США удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.

Ранее министр иностранных дел Ирана Абдоллахиян заявил, что власти обеих стран «пришли к предварительному соглашению об обмене заключенными».