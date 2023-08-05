Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило RiVive, безрецептурный назальный спрей для экстренного лечения передозировки опиоидов. Об этом сообщается на сайте агентства, передает газета.ру.

Действующее вещество препарата — гидрохлорида налоксон. FDA ранее одобрило первый безрецептурный назальный спрей с этим компонентом в марте 2023 года.

Исследования нового спрея показали, что препарат безопасен и эффективен. Кроме того, концентрация налоксона в кровотоке достигает того же уровня, что и в рецептурном препарате. Наконец, производитель также показал, что потребители могут понять, как безопасно и эффективно использовать препарат без помощи медицинского работника.

«Мы знаем, что налоксон — это мощный инструмент, помогающий быстро обратить вспять действие опиоидов при передозировке. Обеспечение широкого отпуска налоксона, особенно в качестве одобренного безрецептурного продукта, сделает доступным важнейший инструмент для защиты здоровья населения», — заявил доктор медицины, комиссар FDA Роберт М. Калифф в пресс-релизе агентства.

Опиоидный кризис — проблема национального масштаба США. Одной из основных его причин считается избыточное назначение опиоидов для лечения различных видов болей. С 1999 по 2020 год более 564 тысяч человек умерли от передозировки опиоидов, включая отпускаемые по рецепту лекарства и незаконные наркотики.