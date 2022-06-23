Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль заявил о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Также Масвидаль предрек сопернику смерть от передозировки наркотиками. «Надо подраться с ним, пока он не умер от кокаина. Тогда никакого боя не будет, и я не заработаю свою долю», — приводит слова 37-летнего американца MMA Fighting.

Масвидаль добавил, что хотел бы провести бой в ноябре или декабре текущего года. По словам спортсмена, ему очень нужны деньги, так как у него есть дети.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

На его счету 22 победы и шесть поражений. Сообщается, что свой следующий поединок ирландский боец сможет провести уже летом этого года. Вероятным соперником Макгрегора считают американца Нэйта Диаза.