Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило быстродействующий назальный спрей от Pfizer, предназначенный для лечения мигрени. Об этом сообщается на сайте компании.

Такой вид обезболивающего более эффективен по сравнению с классическими таблетками, так как лекарство быстрее всасывается и, соответственно, начинает действовать. ​Pfizer заявила, что спрей облегчает мигренозную головную боль всего за 15 минут у некоторых пациентов после применения.

Кроме того, спрей подойдет для лечения людей, которые не могут принимать пероральные лекарства из-за тошноты или рвоты (такие симптомы могут сопровождать мигрень).

Компания дважды протестировала препарат на выборке из 1,4 тыс. человек. Всех участников разделили на две группы: первая принимала однократную дозу спрея, вторая – плацебо. ​Было обнаружено, что спрей значительно уменьшает боль при оценке через два часа после начала мигрени.