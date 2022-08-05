Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с распространением оспы обезьян в стране.

Как передает Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам министра здравоохранения Хавьера Бесерра, они готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень. «Мы призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — объявил он. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, страна находится на первом месте в мире по числу заболевших. На сегодняшний день в ней зафиксированы 6,6 тысячи случаев заражения.

Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила о решении ввести режим ЧС на территории штата из-за вспышки оспы обезьян. Она объяснила, что подобное решение было принято в целях укрепления усилий по противостоянию вирусу.

Также 28 июля стало известно о намерении администрации президента США Джо Байдена ввести режим ЧС на территории всей страны к концу прошлой недели из-за распространения оспы обезьян. Однако решение не являлось окончательным, и представитель американского Минздрава заявил, что ведомство «продолжает изучать варианты».