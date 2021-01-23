В США неизвестный сорвал джекпот в миллиард долларов

Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января. Отмечается, что разыгранный джекпот не побил рекорд Mega Millions 2018 года. Тогда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 млрд долларов. Обладательница выигрыша пожелала остаться неизвестной.

Ранее сообщалось, что розыгрыш «Русского лото» в «Новый год» побил рекорд  по числу миллионеров. Кроме этого, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно и разделили между собой 419 млн рублей.

| 2021-01-23T12:56:24+04:00 23 января 2021, 13:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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