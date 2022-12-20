Вашингтон введет новые санкции против Беларуси, если Минск окажет дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Если мы увидим это [попытки оказывать дополнительную поддержку], увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», – сказал Прайс.

Также он назвал «верхом иронии» заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он не собирается «поглощать» Беларусь. По словам Прайса, эти слова прозвучали от «руководителя страны, который прямо сейчас пытается насильственно поглотить другого своего мирного соседа».

В Киеве вызывает опасение то, что Россия может заставить президента Беларуси Александра Лукашенко присоединиться к военным действиям. В частности, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью The Economist отметил, что Россия готовит 200 тыс. военных к новому наступлению, которое может начаться, в том числе, с территории Беларуси уже в январе.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу, Путину не удалось на встрече в Минске 19 декабря уговорить Лукашенко вступить в войну с Украиной, пишет Институт изучения войны (ISW). Однако российский президент объявил, что Россия будет готовить боевую авиацию Беларуси к возможному применению «боеприпасов со специальной боевой частью».

По словам Путина, такое предложение поступило от Лукашенко и белорусские самолеты уже «переоборудованы» для этой задачи. «Мы сейчас с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы», – подтвердил президент Беларуси.

Путин сравнил подобный шаг с действия США и их союзниками в рамках блока НАТО. Также он рассказал о «боевом слаживании» соединений и воинских частей России и Беларуси. Лукашенко отметил, что Москва передала Минску комплексы С-400 и системы «Искандер», которые уже поставлены на боевое дежурство.

«Нам надо было обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси», – поблагодарил Путина Лукашенко. Президент России, в свою очередь, отметил, что согласованные с Лукашенко меры «исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства». (moscowtimes.ru)