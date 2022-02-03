Разведсообщество США считает, что причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом сообщается в рассекреченном экспертном материале, который опубликован на сайте директора Национальной разведки США.

«Признаки и симптомы аномальных инцидентов со здоровьем подлинны и убедительны… Набор признаков нельзя легко объяснить известными факторами окружающей среды или медицинскими состояниями, они могут быть связаны с внешними воздействиями», — говорится в заключении экспертов.

Импульсы электромагнитной энергии, особенно в радиочастотном диапазоне, а также ультразвук, но только на малых дистанциях, правдоподобно объясняют основные характеристики явления, в отличие от ионизирующей радиации, химических и биологических агентов, инфразвука или слышимого звука, утверждают специалисты. (Газета.ру)