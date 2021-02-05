В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена

Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.

Палата 230 голосами против 199 проголосовала за то, чтобы лишить Грин постов в двух парламентских комитетах. Почти все проголосовавшие за были демократами, тогда как почти все однопартийцы Грин — республиканцы — были против. Лишь 11 республиканцев высказались за то, чтобы наказать Грин.