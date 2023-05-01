В суде Массачусетса США идёт процесс над 21-летним Джеком Тейшейра — служащим ВВС Нацгвардии. Ему вменяют несанкционированное хранение и распространении секретной информации минобороны страны.

Как сообщает ТАСС , следствие предполагает, что военный начал выкладывать в Сеть секретные данные ещё с февраля 2022 года. В общей сложности были обнародованы сотни документов о национальной обороне США.

Силовики выяснили, что у Тейшейра не было стремления раскрыть секретную информацию ради общественного блага, разрешения украинского конфликта и других добродетельных желаний.