Самолет МиГ-23 потерпел крушение, выполняя показательный полет на авиашоу в штате Мичиган.

Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте международного аэропорта Детройта.

Самолет рухнул на парковку жилого комплекса в Бельвилле вблизи Детройта, задев несколько автомобилей.

Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. Хотя они не получили каких-либо значительных повреждений, их доставили в больницу в качестве меры предосторожности.

В связи с происшествием организаторы авиашоу вынуждены были досрочно завершить его. Расследованием занимается Федеральное авиационное управление США.