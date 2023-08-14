Самолет МиГ-23 потерпел крушение, выполняя показательный полет на авиашоу в штате Мичиган.
Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте международного аэропорта Детройта.
Самолет рухнул на парковку жилого комплекса в Бельвилле вблизи Детройта, задев несколько автомобилей.
Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. Хотя они не получили каких-либо значительных повреждений, их доставили в больницу в качестве меры предосторожности.
В связи с происшествием организаторы авиашоу вынуждены были досрочно завершить его. Расследованием занимается Федеральное авиационное управление США.