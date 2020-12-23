В США могут признать суверенный иммунитет саудовского принца в деле о покушении

Администрация действующего американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность признания того, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обладает суверенным иммунитетом от судебного преследования в рамках разбирательства в США. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, речь идет о деле, которое рассматривается в суде в столичном округе Колумбия. Бывший сотрудник спецслужб Саудовской Аравии Саад аль-Джабри в августе обвинил наследного принца в том, что тот распорядился убить его на территории Канады. По словам источника CNN, Госдепартамент направил ряд запросов адвокатам аль-Джабри, чтобы решить, следует ли ведомству рекомендовать Минюсту США признать наличие иммунитета у Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Как констатирует телеканал, в США является обычной практикой признание того, что представители руководства других государств обладают суверенным иммунитетом от судебного преследования в соответствии с международным правом. В репортаже отмечается, что в отдельных случаях американская сторона заявляет, что не признает данный иммунитет, «особенно если политика США направлена на оказание давления на правительство другой страны».

В публикации заостряется внимание на том, что Трамп ранее не раз выступал в поддержку наследного принца, хотя его критиковали американские законодатели.(ТАСС)