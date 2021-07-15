Американские следователи изучают информацию о колумбийских наемниках, обвиняемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, проверяя, в частности, не имел ли кто-либо из них в прошлом отношения к американским госструктурам, сообщил, по информации Голоса Америки, источник в США, знакомый с ходом расследования.

Семнадцать колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения были арестованы властями Гаити на прошлой неделе по обвинению в причастности к убийству Моиза, застреленного в собственной резиденции.

По словам источника, пока американские следователи на обнаружили достоверных свидетельств каких-либо связей между колумбийскими подозреваемыми, среди которых есть бывшие колумбийские военные, и государственными органами США.

Вместе с тем они полагают, что такие свидетельства могут появиться.

Один из двух американцев гаитянского происхождения, обвиняемых в причастности к убийству, был в прошлом информатором Управления по борьбе с наркотиками, сообщило ведомство в понедельник.