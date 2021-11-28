Полиция в США расследует очередной случай массовой кражи — около 30 человек ворвались в магазин электроники в штате Миннесота, вынесли товары и сбежали, сообщают местные СМИ.
По данным регионального отделения телеканала CBS, полиция ищет около 30 человек, которые ворвались в Best Buy в Бернсвилле. «Как сообщает городская полиция, около восьми часов вечера пятницы группа лиц ворвалась в магазин, украла электронику и скрылась до приезда полиции», — сообщает телеканал.
На данный момент никто не арестован и неизвестно, сколько товара и на какую сумму украли.