В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали

США будут судить трех заключенных на военной базе Гуантанамо за теракт на острове Бали в 2002 году, сообщил в четверг Пентагон.

Энсеп Нурджаман, Мохаммед Назир бин Леп и Мохаммед Фарик бин Амин обвиняются в том, что они планировали и помогали проведению теракта на Бали, а также взрыва в отеле в Джакарте в 2003 году. Обвинения включают сговор, попытку убийства, терроризм, нападение на гражданских лиц и объекты, уничтожение имущества и другие пункты.