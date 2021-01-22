В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали

США будут судить трех заключенных на военной базе Гуантанамо за теракт на острове Бали в 2002 году, сообщил в четверг Пентагон.
Энсеп Нурджаман, Мохаммед Назир бин Леп и Мохаммед Фарик бин Амин обвиняются в том, что они планировали и помогали проведению теракта на Бали, а также взрыва в отеле в Джакарте в 2003 году. Обвинения включают сговор, попытку убийства, терроризм, нападение на гражданских лиц и объекты, уничтожение имущества и другие пункты.
Ранее Ллойд Остин, выдвинутый президентом Джо Байденом на пост главы минобороны, обещал работать над закрытием Гуантанамо, но проведение суда наверняка усложнит и задержит этот процесс.(РИА Новости)