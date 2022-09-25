В штате Техас, США, 12-летняя девочка и ее подруга решили убить членов своих семей и домашних животных, а после убежать в Джорджию. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

В офисе шерифа округа Паркер рассказали, что девочки планировали убийство и побег в течение нескольких недель. Их мотивы пока не ясны.

В результате одна из них выстрелила в своего отца, ранив его в живот, а после попыталась застрелиться сама. Ее нашли на улице с огнестрельным ранением в голову, под ней лежал пистолет. Оба были госпитализированы, об их состоянии пока не сообщается.

Другая фигурантка дела, по данным властей, не реализовала задуманное. Власти обвиняют ее в преступном сговоре с целью убийства.