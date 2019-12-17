В состоянии здоровья О.Гюлалыева прослеживается позитивная динамика

В состоянии здоровья правозащитника Огтая Гюлалыева продолжается позитивная динамика, сообщает Turan.

Об этом сообщила супруга активиста Фируза Гюлалыева.

«Инфекции уже уменьшились, антибиотики больше не вводятся. Креатин в почках также уменьшается. Вот уже 3-4 дня температура в норме. Ежедневно проводятся анализы, если бывают какие-то проблемы, они устраняются. Если в крови не хватает каких-то элементов, то проводится лечение», — сказала Ф.Гюлаылева.

Вместе с тем, активист продолжает оставаться в коме.

Напомним, что известного правозащитника сбил автомобиль 29 октября в центре Баку. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, приведшую к кровоизлиянию в мозг. Спустя несколько часов, он впал в кому. 30 октября в Баку ему была сделана нейрохирургическая операция.

Прибывшие 5 ноября по приглашению Фонда Гейдара Алиева турецкие специалисты, рекомендовали забрать его на лечение в Турцию. 6 ноября он был отправлен спецрейсом компании AZAL в Стамбул и размещен в клинике «Аврасия». 19 ноября он был переведен в «Американский госпиталь», где на следующий день ему сделали еще одну нейрохирургическую операцию по удалению жидкости из головы.

Все расходы, связанные с лечением Гюльалыева, по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой взял на себя Фонд Гейдара Алиева.