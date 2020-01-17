В составе медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана произошли изменения

В составе медиа-группы, функционирующей при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, произведены изменения.

По этому поводу в ЦИК обратился ряд СМИ, сообщает в пятницу Trend.

В данной связи было предложено, чтобы телеканал ANS, газеты «Olaylar» и «Gündəlik Teleqraf» были исключены из группы, и включены телеканал «Azad Azərbaycan», аналитический и информационный центр «Real» («Real TV»), информационное агентство «Report» и ООО «Gündəlik Teleqraf».

После голосования предложение было принято.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

| 2020-01-17T15:30:20+00:00 17 января 2020, 18:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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