В случае войны с Украиной российские войска выйдут к Днепру в течение 3-4 дней. Об этом рассказали американские эксперты, бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в журнале The National Interest.

По мнению экспертов, Россия развернет свои сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек по дуге с севера на юг. Для своей защиты Россия будет использовать системы БМ-30 «Смерч» и «Искандер», а украинское небо «заполонят» российские беспилотники и пилотируемые самолеты с новейшими боеприпасами.

Защищать же российские формирования будут ЗРК С-400 и С-500 и любая пилотируемая или беспилотная техника Украины и НАТО будет обнаружена и уничтожена.

В статье также говорится, что администрация Байдена не рассматривает прямое вмешательство на Украину в случае российско-украинского конфликта. «При таких условиях российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей вдоль реки Днепр всего за 72-96 часов. Способность Киева противостоять такой кампании весьма сомнительна», — говорится в публикации. (РИА Новости)