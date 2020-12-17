В Сирии боевики проиранских группировок захватывают дома местных жителей

Отряды наемников под командованием офицеров Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) захватили еще 30 жилых домов в подконтрольном режиму Башара Асада районе Маядин провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

Проиранские формирования пытаются тем самым обеспечить «защиту» на случай авиаударов возглавляемой США Международной коалиции.

Только за последние две недели бойцы под командованием КСИР конфисковали 20 домов мирных жителей в районе Маядин. Иранцы не выплачивают домовладельцам никакой компенсации, превращая их дома в штабы или укрытия.

Бойцы проиранской группировки «Хейдарийюн» конфисковала 10 домов в населенном пункте Михкан к востоку от Маядина, под предлогом размещения и защиты иранцев, прибывших в Сирию через Ирак.

Военные объекты КСИР и позиции проиранских грппировок на востоке Сирии часто подвергаются авиаударам.

Город Дейр-эз-Зор, расположенный у сирийско-иракской границы, расположен на стратегическом маршруте между Ираном и Ливаном. Через этот город также пролегают трубопроводы и торговые пути из Ирака и Иордании.