Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет стартовала в понедельник в Сингапуре. Как отметил министр образования Чань Чунь Син, первыми прививки препаратом консорциума Pfizer и BioNTech получат дети от 9 до 12 лет.

По его словам, «с 5 января на вакцинацию будут приглашаться дети в возрасте от шести до восьми лет, на следующий день — все остальные». В общей сложности на территории города-государства открыты 15 специализированных центров, которые будут обслуживать до тысячи детей в день.

«На сегодняшний день представители этой возрастной группы составляют самую большую часть местного общества, которая еще не получила вакцины», — указывается в заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19.

При этом в Минздраве пояснили, что пока нет планов введения социальных ограничений для детей, если они не будут вакцинированы. Приоритетной задачей является защита детей от коронавируса посредством вакцинации, указали в ведомстве. Власти с августа ввели дифференцированные социальные ограничения для получивших вакцины. Так, они могут посещать торговые центры, кафе, рестораны, места общепита, библиотеки, спортивные залы, отправляться в путешествия в другие страны. Данный подход распространяется на детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Массовая вакцинация стартовала в Сингапуре в начале года. Минздрав одобрил для государственной программы препараты компаний Moderna, Sinovac и консорциума Pfizer и BioNTech. При этом здесь также признаются все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 87% всех жителей.(ТАСС)