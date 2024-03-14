Перенесший в детстве полиомиелит мужчина, известный как «человек в железном легком», умер в США в возрасте 78 лет.
Пол Александр заболел полиомиелитом в 1952 году, когда ему было шесть лет, в результате чего его почти полностью парализовало.
Из-за болезни он не мог самостоятельно дышать, и врачи поместили его в металлический цилиндр, где он провел остаток жизни.
В дальнейшем он получил диплом юриста, занимался адвокатской практикой, а также опубликовал мемуары.
Его брат Филипп Александр сказал, что запомнил Пола «приветливым, теплым человеком с широкой улыбкой», которая мгновенно располагала людей к себе.
«Для меня он был обычным братом. Мы дрались, играли, любили, веселились, ходили вместе на концерты — он был обычным братом», — рассказал он Би-би-си.
Филипп сказал, что восхищался тем, насколько самостоятельным был его брат, который из-за болезни не мог выполнять многие простейшие повседневные задачи, например, кормить себя.
«Для меня было большой честью быть рядом с ним в последние минуты его жизни», — сказал Филипп.
В 1952 году, когда Пол заболел, врачи в его родном городе Далласе сделали ему операцию, которая спасла ему жизнь. Но из-за полиомиелита его тело больше не могло дышать самостоятельно.
Тогда его поместили в так называемое железное легкое — металлический цилиндр, закрывающий тело до шеи. (bbc.com)