Перенесший в детстве полиомиелит мужчина, известный как «человек в железном легком», умер в США в возрасте 78 лет.

Пол Александр заболел полиомиелитом в 1952 году, когда ему было шесть лет, в результате чего его почти полностью парализовало.

Из-за болезни он не мог самостоятельно дышать, и врачи поместили его в металлический цилиндр, где он провел остаток жизни.

В дальнейшем он получил диплом юриста, занимался адвокатской практикой, а также опубликовал мемуары.

Его брат Филипп Александр сказал, что запомнил Пола «приветливым, теплым человеком с широкой улыбкой», которая мгновенно располагала людей к себе.

«Для меня он был обычным братом. Мы дрались, играли, любили, веселились, ходили вместе на концерты — он был обычным братом», — рассказал он Би-би-си.

Филипп сказал, что восхищался тем, насколько самостоятельным был его брат, который из-за болезни не мог выполнять многие простейшие повседневные задачи, например, кормить себя.