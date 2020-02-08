В Сингапуре число заболевших коронавирусом достигло 40

Власти Сингапура подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число заболевших достигло 40, пишет РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения страны.

В министерстве сообщили, что двоих человек выписали, а четверо заболевших находятся в критическом состоянии.

Ранее Сингапур ужесточил правила въезда в страну для иностранцев, которые имеют право постоянного проживания в республике, в случае посещения ими в течение последних двух недель Китая. Уточнялось, что иностранные граждане и члены их семей должны будут получить специальные разрешения за три дня до въезда в страну (lenta.ru)