Власти штата Новый Южный Уэльс впервые с начала пандемии закрыли город Сидней и окружающие мегаполис регионы на двухнедельный карантин. Как передает ТАСС, об этом сообщили в регионального правительства штата.

Локдаун для Сиднея, Вуллонгонга, Сентрал-Кост и региона Голубых гор продлится до конца пятницы, 9 июля. Это означает, что в течение следующих двух недель жители этих районов смогут покидать дома лишь по одной из четырех причин: покупка продуктов или товаров первой необходимости, визит к врачу, занятия физкультурой на открытом воздухе, а также работа или учеба, если нет возможности делать это из дома.

Власти штата отметили, что все магазины, аптеки, банки и заправки продолжат работу в обычном режиме, как и предприятия общественного питания, продающие еду с доставкой или навынос.

По данным департамента здравоохранения штата, 12 июня сотрудник международного аэропорта Сиднея заразился индийским вариантом коронавируса при перевозке экипажа одного из самолетов, прибывших из-за границы. Будучи инфицированным, он посетил несколько кафе, магазинов и торговый центр на юго-востоке мегаполиса, заразив еще шесть человек. К 21 июня число заболевших составило 11, а спустя еще пять дней увеличилось до 94.

С начала эпидемии в стране выявили 30 422 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 322 человека, умерли 910.