Шведская полиция разрешила провести в Стокгольме новую акцию протеста с сожжением священной книги мусульман — Корана. Об этом сообщает локальная газета Aftonbladet.

«Запланировано сожжение Корана в пятницу, 18 августа», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, полиция согласовала заявление о проведении акции протеста у иранского посольства в столице Швеции.

Как пишет ТАСС, ее организовывает иракский иммигрант Салван Наджем, ранее уже проводивший в Стокгольме несколько шествий с сожжением Корана

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, порекомендовал манифестантам задуматься, прежде чем принять участие в шествии.