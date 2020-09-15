В штаб-квартире НАТО делегации Турции и Греции проводят переговоры

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник проходит очередная встреча военных делегаций Турции и Греции. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. Обсуждения «мер разъединения» сторон носят технический характер.

Решение о начале диалога между Анкарой и Афинами в связи с напряженностью в восточной части Средиземного моря было принято в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Предыдущая встреча военных двух стран состоялась в штаб-квартире НАТО 10 сентября.