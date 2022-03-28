Власти китайского города Шанхай в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции приняли решение с понедельника ввести крупнейший за два года локдаун, следует из заявления местного правительства.

За минувшие сутки в мегаполисе, где проживают 24,9 миллиона человек, выявили 50 локальных и 10 ввозных подтверждённых случаев заражения, и 3 454 бессимптомных случая, которые в КНР считают отдельно.

Согласно плану властей, локдаун, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения дальнейшего распространения заболевания, пройдет в два этапа.