Власти Северной Кореи распорядились уничтожить кошек и голубей в приграничных с Китаем районах страны, потому что эти животные распространяют коронавирус.

Об этом пишет Daily NK.

Руководство страны уверено, что кошки и голуби приносят вирус из Китая. Как утверждается, коты питаются крысами, которые часто переносят коронавирус, из-за чего животные заражаются сами.

Автор статьи рассказывает, что не все граждане одобряют такое решение. Например, семью из города Хесан поместили на 20 дней в изолятор, потому что они отказывались отдавать домашнюю кошку. Семья сообщила о смерти животного, но через несколько дней его увидели у забора на границе КНДР и Китая. В итоге кошку забрали, а ее хозяев поместили на карантин.

По официальным данным, в Северной Корее не выявили ни одного заражения коронавирусом.