Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Негре объявила, что на территории страны найдено большое месторождения золота. Об этом сообщает сербский радиотелецентр RTS.

Как указала министр, залежи обнаружены в муниципалитете Жагубица на участке Чока Ракита, предварительные размеры которого составляют 500х250х80 метров.

По предварительным результатам, месторождение позволяет производить чистый концентрат золота с содержанием свыше 93%.

«Это открытие важно с точки зрения потенциального значительного увеличения ресурсов и запасов золотой руды в Сербии», — сказала Джедович-Негре, добавив, что проект находится на стадии анализа и требует дополнительных исследований.