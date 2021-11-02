«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей», — заявил парламентарий.

По словам политика, в третьем квартале показатели ВВП Соединенных Штатов снизились «на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок». Он отметил, что неверные решения президента по ряду направлений привели к росту цен «почти на все».