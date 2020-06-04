В Сенат США поступил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»

Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» поступил в Сенат США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сенатора-республиканца, одного из инициаторов законопроекта, Джона Барассо.

Отмечается, что законопроект должен «уточнить и расширить» действующие санкции.

Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.