В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии

Перемирие в Ливии соблюдается только на словах, в страну продолжают поступать оружие и прибывать бойцы, заявил, выступая на заседании СБ ООН, спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.
«В связи с недавними событиями на земле я с сожалением вынужден сообщить, что перемирие соблюдается только на словах. В последние дни в Триполи значительно возросло число обменов артобстрелами, что привело к увеличению числа жертв среди гражданского населения из-за неизбирательности этих обстрелов», — сказал Саламе.
По его словам, бои ведутся и за пределами Триполи. Он выразил обеспокоенность в связи с военным подкреплением, которое поступает обеим сторонам, что угрожает расширением региона конфликта. «Воюющие стороны продолжали получать значительное число современного оборудования, бойцов и советников от иностранных спонсоров, что является грубым нарушением оружейного эмбарго и обещаний, которые представители этих стран дали в Берлине», — отметил Саламе.
«В то же время тысячи иностранных боевиков, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС), были доставлены в Триполи и развернуты на передовых позициях вместе с ливийскими силами», — указал Саламе. Он отметил, что силы ПНС при иностранной поддержке создали передовые системы противовоздушной обороны по всему западному региону.(РИА Новости)