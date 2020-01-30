В СБ ООН заявили о несоблюдении перемирия в Ливии

Как указал спецпосланник, Ливийская национальная армия (ЛНА) укрепила свои силы вдоль линии фронта в Триполи с помощью оружия, техники и пехоты, в том числе иностранных боевиков. Между тем заметно увеличилось количество грузовых рейсов — по несколько в день — в аэропорт Бенина и авиабазу Аль-Хадим в восточной части Ливии. Он пояснил, что речь идет о доставке военного снаряжения для ЛНА.