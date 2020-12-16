В Саудовской Аравии за сутки на прививку от COVID записались больше 100 тыс. человек

В Саудовской Аравии за сутки на прививку от коронавируса записались больше 100 тысяч человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

«До настоящего момента 100 546 человек записались через приложение на смартфонах «сахати» для получения вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении министерства.

Ранее саудовские власти объявили об открытии записи на вакцинацию против коронавируса.

Саудовская Аравия 10 декабря одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Она стала второй после Бахрейна страной в Персидском заливе, одобрившей препарат. В стране коронавирусом заразились 360 013, выздоровели 350 792, скончались 6 059 человек.