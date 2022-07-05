Российским заключенным пообещали амнистию и 200 тысяч рублей за согласие отправиться на войну против Украины в составе ЧВК Вагнера. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на родственников осужденных.

Уточняется, что вербовщики приехали ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» в Санкт-Петербурге. Они выступали перед заключенными и призывали «защищать Родину», а затем собрали старшин — зэков, которые помогают сотрудникам колонии руководить отрядами, после чего те начали проводить агитацию.

Источники издания отметили, что осужденным предложили поехать в Донбасс. Отправку планировали оформить как этап и довезти до границы под конвоем. За полгода службы «добровольцу» пообещали амнистию и 200 тысяч рублей, если он вернется живым. В случае гибели — 5 миллионов семье. Однако отмечалось, что на бумаге договоренность зафиксирована не будет.

«Моему родственнику говорили так: «Там нацистов очень сложно обнаруживать, и они очень хорошо подготовлены. Вы будете идти в авангарде, помогать обнаруживать нацистов, поэтому вернутся далеко не все». Сначала говорили, что вернутся около 20%. Потом — что почти никто не вернется».