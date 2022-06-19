Вооруженные силы России смогли поразить ракетами «Калибр» пункт управления вооруженных сил Украины, находящийся в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Ликвидировано более 50 генералов и офицеров украинской стороны, пояснили в ведомстве.

«За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области…», — уточнил представитель МО.

По его словам, в момент удара проводилось рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Кроме того, Конашенков добавил, что ВС РФ и подразделения Луганской народной республики освободили населенный пункт Метелкино.

«Успешно развивается наступление на Северодонецком направлении», — сказал он.