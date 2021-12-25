Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране фиксируют «незавозные» случаи заражения «омикрон»-штаммом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («омикрона»), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — сказал он.

21 декабря замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что в России у примерно 30 человек выявили штамм коронавируса «омикрон». При этом болезнь у инфицированных протекает не в тяжелой форме.