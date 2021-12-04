В России за последние сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 32 974. За весь период пандемии в стране COVID-19 заразились 9 769 011 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Количество вылечившихся граждан за минувшие 24 часа возросло на 35 182. Суммарно выздоровели 8 471 813 человек. Доля пациентов, выписанных из медучреждений, в соотношении с общим числом инфицированных составляет 86,7%.

Количество летальных исходов из-за COVID-19 в стране выросло за сутки на 1 215, до 280 072.